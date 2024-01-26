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Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 января, прибыл на верфь «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге и принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220. В Северную столицу он прилетел накануне поздно вечером из Калининграда.

В церемонии также месте с президентом приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Путин отдал команду, и они все вместе с помощью отверток докрутили болты, чтобы установить закладную доску на первой секции будущего ледокола.

Отметим, что «Ленинград» станет шестым в линейке атомных ледоколов проекта 22220. Они серийно строятся на Балтийском заводе по заказу «Росатома», который наделен полномочиями единого федерального оператора на Севморпути и управляет дочерней компанией «Атомфлот».

Атомоходы этого класса называют универсальными. То есть двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Путин Владимир