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Лукашенко будет преподавать в Академии управления при президенте Беларуси

Президент Беларуси изредка, а премьер-министр, глава администрации, министры часто будут преподавать в Академии управления.
Источник: Комсомольская правда

Уровень качества образования в Академии управления при президенте Беларуси должен быть солидным. Об этом 26 января на встрече с научными и научно-педагогическими работниками заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Фрагмент видео с этой встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.

«Управленцев должны готовить все, в том числе и президент. Да, я не буду бегать там по аудиториям вместо заведующего кафедрой, но где-то при случае один раз, два раза в год и президент там тоже будет», — отметил Александр Лукашенко.

Он посоветовал ректору Академии управления Вячеславу Даниловичу не стесняться, приглашать к преподавательской работе премьер-министра, министров, главу администрации президента.

«Это для них важнейший момент, потому что мы готовим будущее», — отметил президент.

Лукашенко Александр
образование