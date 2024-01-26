ЦИК: в Беларуси завершилось формирование избирательных комиссий

На этом этапе уже территориальными и окружными избирательными комиссиями аккредитованы 4439 национальных наблюдателей, а ЦИК Беларуси аккредитовал 73 международных наблюдателя. В Минске открыт штаб миссии наблюдателей от СНГ во главе с генсеком СНГ Сергеем Лебедевым, штаб миссии возглавил первый замгенсека Содружества Леонид Анфимов. Планируется, что ЦИК аккредитует более 300 международных наблюдателей, в частности от СНГ их будет не менее 150, из которых 100 краткосрочных.