ЦИК: в Беларуси завершилось формирование избирательных комиссий

«В состав 5411 участковых избирательных комиссий вошло 57233 человека», — сообщили Sputnik в ЦИК.
Там уточнили, что большинство из вошедших в избирательные комиссии — это представители политических партий, иных общественных структур.
В ЦИК уточнили, что большинство из вошедших в избирательные комиссии, это представители политических партий, иных общественных структур.
Всего от партий и объединений в комиссии вошло более 32,6 тысячи человек, что составляет более 57% от всей численности.
На втором месте по количеству представленных в участковых комиссиях — представители граждан, их более 17,6 тысячи. От трудовых коллективов — почти 7 тысяч человек будут работать в участковых комиссиях, рассказали в Центризбиркоме.
Единый день голосования
В настоящее время в Беларуси продолжается период регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания и в местные Советы. В соответствии с календарным планом подготовки и проведения единого дня голосования, он продлится до 30 января, а 31 января электоральная кампания вступит в самую активную фазу — начнется агитация за кандидатов.
На этом этапе уже территориальными и окружными избирательными комиссиями аккредитованы 4439 национальных наблюдателей, а ЦИК Беларуси аккредитовал 73 международных наблюдателя. В Минске открыт штаб миссии наблюдателей от СНГ во главе с генсеком СНГ Сергеем Лебедевым, штаб миссии возглавил первый замгенсека Содружества Леонид Анфимов. Планируется, что ЦИК аккредитует более 300 международных наблюдателей, в частности от СНГ их будет не менее 150, из которых 100 краткосрочных.
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля, 20 февраля начнется досрочное голосование, которое продлится до 24 февраля включительно.