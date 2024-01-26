Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград»

Название кораблю присвоено в честь 80-летия освобождения Ленинграда от немецкой блокады.
Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу Ленинграда, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов.
Корабль будет построен в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути». Сейчас в состав отечественного ледокольного флота России входит 34 дизельных и семь атомных ледоколов. Среди них головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».
В церемонии на Балтийском заводе также участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный исполнительный директор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Путин сообщил, что в следующем году будет заложен еще один атомный ледокол, которому присвоят имя «Сталинград». По словам главы государства, мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире.
«Мы обязательно будем последовательно расширять наш арктический флот, ставить перед собой новые, амбициозные ориентиры. Безусловно, будем работать в этом направлении», — отметил Путин.
Путин прибыл в Санкт-Петербург накануне поздно вечером в рамках своей рабочей поездки. 25 января он побывал в Калининградской области, где провел встречу с губернатором Антоном Алихановым. Президент также пообщался со студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Глава государства анонсировал анонсировал повышение президентских стипендий до 30 000 ₽, а также стипендий правительства РФ — до 20 000 ₽
Кроме того, Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву решить вопрос о субсидировании авиаперелетов для всех жителей Калининградской области.