Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград»

Путин прибыл в Санкт-Петербург накануне поздно вечером в рамках своей рабочей поездки. 25 января он побывал в Калининградской области, где провел встречу с губернатором Антоном Алихановым. Президент также пообщался со студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Глава государства анонсировал анонсировал повышение президентских стипендий до 30 000 ₽, а также стипендий правительства РФ — до 20 000 ₽