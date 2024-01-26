Путин: в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч российских военных

Президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге со студентами-добровольцами, участвующими в военном конфликте на Украине, заявил, что сейчас в зоне боевых действий находится свыше 600 тыс. человек. 14 декабря, во время прямой линии, президент говорил, что в зоне СВО находятся 617 тыс. человек.