Путин: в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч российских военных

«Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что зона боевых действий большая, почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тыс. человек», — сказал господин Путин на встрече (цитата по ТАСС).
Президент отметил, что в связи с масштабами спецоперации необходимые для обеспечения боевых действий механизмы работают «с известными административными издержками». Он предложил обсудить дополнительные меры, которые необходимы, чтобы свести подобные проблемы к нулю.
В декабре 2023 года Владимир Путин говорил, что за год было набрано 486 тыс. добровольцев. В зоне военной операции, по словам президента, находится 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. были уволены в связи с возрастом или состоянием здоровья.