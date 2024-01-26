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Путин: Вся страна помогает военным на поле боя, студенты сдали 19 тонн крови

Россияне искренне поддерживают тех, кто защищает страну в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
Источник: РИА "Новости"

«19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются, — 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтёры работают — и делают это искренне. Вся страна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», — подчеркнул глава государства в ходе встречи со студентами — участниками СВО.

Путин лично поблагодарил студента из ЛНР, который встал на защиту Родины.

В ходе этой же встречи Путин ранее сообщил, что в зоне СВО находится более 600 тысяч российских военных. Президент указал, что зона специальной военной операции протянулась на две тысячи километров.

Путин Владимир
образование