Путин: Вся страна помогает военным на поле боя, студенты сдали 19 тонн крови

«19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются, — 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтёры работают — и делают это искренне. Вся страна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», — подчеркнул глава государства в ходе встречи со студентами — участниками СВО.