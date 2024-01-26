Путин пообещал обнародовать итоги расследования крушения Ил-76

«Смотрите, сбили наш самолет, Ил-76, со своими военнослужащими — 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, (ВСУ) нанесли удар по этому самолету», — рассказал Путин.