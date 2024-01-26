Путин пообещал обнародовать итоги расследования крушения Ил-76

По словам президента, самолет был сбит украинскими военными. Он пояснил, что самолет, на котором находились украинские военнопленные, был атакован системами противовоздушной обороны, поставленными Киеву США или Францией.
«Смотрите, сбили наш самолет, Ил-76, со своими военнослужащими — 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, (ВСУ) нанесли удар по этому самолету», — рассказал Путин.
«Я не знаю, специально ли это сделали или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что они это сделали. Это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут», — добавил президент РФ.
Также Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших членов экипажа Ил-76. «Мы сожалеем о наших летчиках. Я искренне соболезную членом их семей», — пояснил он.
Ранее СКР возбудил по факту крушения самолета уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).
Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. В Минобороны РФ утверждают, что самолет был сбит вооруженными силами Украины из зенитного ракетного комплекса. В результате крушения погибли 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять, утверждают в российском военном ведомстве. Украинские официальные лица высказывали сомнения в том, что на борту находились взятые в плен бойцы ВСУ. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, пока он «не имеет достоверных данных о гибели такого числа пленных».
Накануне, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести международное расследование крушения самолета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль согласен на проведение международного расследования, но лишь в том случае, если инцидент будет рассматриваться как «преступление украинских властей».
Александр Кислов