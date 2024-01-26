Путин заявил об отбитых контратаках в Соледаре

«Там (в Соледаре. — РБК) ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается», — сказал президент (цитата по ТАСС). Он отметил, что российские подразделения двигаются вперед по разным направлениям и «постепенно выходят на канал».