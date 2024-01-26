В МИД РФ заявили об отсутствии влияния поставок F-16 Киеву на ход СВО

«В Гааге и других европейских столицах не могут не понимать, что столь безответственные шаги провоцируют затягивание и эскалацию боевых действий, жертвами которых становятся мирные жители, и собственноручно способствуют многократному увеличению рисков прямой военной конфронтации между Россией и НАТО, что со всей очевидностью не отвечает интересам безопасности Европы», — добавили в МИДе.