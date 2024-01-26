Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в Европарламент

«Шарль Мишель спустя три недели после того, как объявил о своем намерении участвовать в выборах, отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и останется на своем посту», — сказано в сообщении издания.
Журналисты также отметили, что Мишель не уйдет в отставку до окончания срока своих полномочий.
Ранее глава Евросовета заявил, что будет участвовать в предстоящих
Ранее американское издание Politico допустило, что преемником Мишеля на посту главы Евросовета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Отмечалось, что это право может быть предоставлено ему как лидеру страны-председателя ЕС. Западные журналисты сочли такое развитие событий неблагоприятным из-за позиции Орбана по Украине.
7 января стало известно, что Мишель примет участие в выборах в Европарламент и досрочно покинет свой пост. Он объяснил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента.