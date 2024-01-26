Минюст включил блогера Потапенко* в реестр иноагентов

По данным Минюста, журналист, экс-главред «Медузы»** Максим Трудолюбов* сотрудничал с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Кроме того, он выступал против СВО и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ее Вооруженных сил. Он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов. Не живет в России.