Минюст включил блогера Потапенко* в реестр иноагентов

«Двадцать шестого января 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. В. Потапенко*, М. А. Трудолюбов*, а также проект “ВОТ ТАК”***, — говорится в сообщении.
Согласно данным министерства, блогер Потапенко* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике. Он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов.
По данным Минюста, журналист, экс-главред «Медузы»** Максим Трудолюбов* сотрудничал с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Кроме того, он выступал против СВО и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ее Вооруженных сил. Он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов. Не живет в России.
В реестр также внесен проект «ВОТ ТАК»***, который распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами власти решениях и проводимой политике. Деятельность проекта была направлена на создание и распространение материалов иноагентов, проект выступал против СВО. Уточняется, что учредителем проекта является иностранная медиакорпорация.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Издание включено в список иноагентов и признано нежелательным в России.
** Издание, выполняющее функции иноагента.