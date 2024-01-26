Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО

«Я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них, пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех людей, которые, уж извините, гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тоже, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», — сказал Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга.
Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе «Мутабор» в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название «голая вечеринка», так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистской организацией и запрещено), а 6 января арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции.
Как сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов, рэпер после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.