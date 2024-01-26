Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО

«Я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них, пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех людей, которые, уж извините, гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тоже, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», — сказал Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга.