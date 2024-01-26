США разместят ядерное оружие в Великобритании

Также в январе с похожими призывами о подготовке к возможному военному конфликту с Россией выступили и другие зарубежные СМИ и политики. В частности, 15 января немецкий таблоид Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера написал, что эскалация между НАТО и Россией якобы может начаться уже в феврале 2024 г. Позже министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что стране нужно быть готовой к вероятному конфликту с Россией.