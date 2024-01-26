США разместят ядерное оружие в Великобритании

Ядерные боеголовки будут размещены на авиабазе королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке. Их мощность в три раза выше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму, пишет издание.
Раскрытие информации произошло на фоне активизации обсуждения на Западе возможного конфликта с Россией. Так, 18 января глава военного комитета НАТО адмирал ВМС Нидерландов Роб Бауэр заявил, что власти и население стран альянса должны быть готовы к полномасштабному столкновению с Россией, а для этого — к масштабной мобилизации населения и промышленности в ближайшие 20 лет.
Также в январе с похожими призывами о подготовке к возможному военному конфликту с Россией выступили и другие зарубежные СМИ и политики. В частности, 15 января немецкий таблоид Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера написал, что эскалация между НАТО и Россией якобы может начаться уже в феврале 2024 г. Позже министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что стране нужно быть готовой к вероятному конфликту с Россией.
Кроме того, обсуждения о возможном межгосударственном военном столкновении активизировала информация о масштабных учениях НАТО. Мероприятия пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. В учениях примут участие 90 000 военных. При этом 23 января генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, НАТО не наблюдает каких-либо угроз со стороны России в отношении союзников, но альянс все-таки усиливает присутствие на восточном фланге.
Так, в июне 2023 г. на пленарном заседании ПМЭФа президент России Владимир Путин сказал, что России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства.
11 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также не исключил ядерный ответ на использование западных ракет Украиной. Он напомнил, что это может произойти, если под угрозу будет поставлено само существование российского государства.