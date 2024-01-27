США заявили об отсутствии признаков геноцида в секторе Газы

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. Слушания по иску Южно-Африканской Республики прошли 11—12 января . По мнению ЮАР, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».