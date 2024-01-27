В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО

«Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16», — говорится в опубликованном сообщении.
Также отмечается, что Кардин выразил обеспокоенность «препятствиями на пути вступления Швеции в НАТО» со стороны Венгрии.
«Премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз показал себя наименее надежным членом НАТО, а также сыграл роль вредителя в усилиях Евроcоюза по предоставлению столь необходимой экономической помощи Украине», — добавил Кардин.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола, одобренного турецким парламентом, опубликован в официальном вестнике правительства. После Турции заявке Швеции осталось получить венгерское одобрение.