Times: без помощи США украинские запасы артиллерийских снарядов кончатся через месяц

«Это неотложный и жизненно важный вопрос. Украинское руководство находится в замешательстве относительно того, что делать дальше», — пишет Хейстингс, отмечая, что у Киева «нет четкой стратегии» на случай дальнейших перебоев с поставками западных вооружений. При этом автор отмечает, что Россия наращивает свое военное преимущество, увеличивая производство вооружений и более эффективно используя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.