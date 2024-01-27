Байден заявил о готовности к жестким мерам для решения кризиса в Техасе

В последние месяцы в США обострился возникший на фоне миграционного кризиса конфликт между федеральными властями и властями штата Техас, которые принимали не согласованные с Вашингтоном меры, чтобы бороться с наплывом приезжих. В частности, на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи, эти меры Верховный суд страны счел незаконным, но в штате не стали подчиняться этому решению. «Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией Байдена», — пообещал губернатор штата, республиканец Грег Эбботт. Финансирование безопасности границ входило в запрошенный Байденом пакет на обеспечение нацбезопасности в размере $106 млрд. Из них $13,6 млрд президент хотел получить для вопросов, связанных с безопасностью границ, $61 млрд он запрашивал для Украины. Конгресс не стал рассматривать этот законопроект. Миграционный вопрос продолжает оставаться препятствием для выделения помощи Киеву от Вашингтона, так как американский бюджет на 2024 финансовый год еще не одобрен.