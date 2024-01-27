WP: новая стратегия США по Украине не нацелена на захват территорий

Разрабатываемый план отличается от прошлогоднего, который был сосредоточен на том, что Украина сможет оттеснить российские войска. «Совершенно очевидно, что им будет трудно попытаться предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом», — сказал один из собеседников газеты в Вашингтоне. Теперь США хотят поддержать Украину так, чтобы она «удерживала свои позиции на поле боя» и чтобы Киев «был намного сильнее к концу 2024 года», чтобы вывести его «на более устойчивый путь».