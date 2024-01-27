WP: новая стратегия США по Украине не нацелена на захват территорий

Разрабатываемый план отличается от прошлогоднего, который был сосредоточен на том, что Украина сможет оттеснить российские войска. «Совершенно очевидно, что им будет трудно попытаться предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом», — сказал один из собеседников газеты в Вашингтоне. Теперь США хотят поддержать Украину так, чтобы она «удерживала свои позиции на поле боя» и чтобы Киев «был намного сильнее к концу 2024 года», чтобы вывести его «на более устойчивый путь».
США планируют гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущих украинских вооруженных сил, «способных сдерживать» Россию. В документ войдут обещания и программы по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины. Также США предложит помощь в проведении политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».
Украина с лета проводила широкомасштабное контрнаступление. Президент Владимир Зеленский признавал, что Киеву не удалось достичь желаемого результата.