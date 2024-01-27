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Посол Антонов: США до сих пор не осудили атаку на Ил-76

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал реакцию Вашингтона на крушение Ил-76 в Белгородской области. Москва обвиняет Киев в атаке на самолет, на борту которого находились украинские пленные. Антонов обратил внимание, что США до сих пор не осудили атаку.
Белгород

«Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН. Местные чиновники уходят от очевидных фактов», — говорится в комментарии Антонова в Telegram-канале посольства.

По мнению дипломата, США стараются не замечать «варварские действия» Киева и проводят «страусиную политику», которая «еще никогда не доводила до добра». Как отметил посол, некоторые в Вашингтоне пытаются перенести ответственность за произошедшее на Россию.

Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. По данным СКР, он был сбит вооруженными силами Украины, погибли 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Уголовное дело расследуется по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

дипломатия