Посол Антонов: США до сих пор не осудили атаку на Ил-76

«Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН. Местные чиновники уходят от очевидных фактов», — говорится в комментарии Антонова в Telegram-канале посольства.
По мнению дипломата, США стараются не замечать «варварские действия» Киева и проводят «страусиную политику», которая «еще никогда не доводила до добра». Как отметил посол, некоторые в Вашингтоне пытаются перенести ответственность за произошедшее на Россию.
Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. По данным СКР, он был сбит вооруженными силами Украины, погибли 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Уголовное дело расследуется по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).