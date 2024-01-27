Посол Антонов: США до сих пор не осудили атаку на Ил-76

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал реакцию Вашингтона на крушение Ил-76 в Белгородской области. Москва обвиняет Киев в атаке на самолет, на борту которого находились украинские пленные. Антонов обратил внимание, что США до сих пор не осудили атаку.