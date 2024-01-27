Колумбия отозвала для консультаций своего посла в Аргентине из-за слов Милея

«От имени правительства Колумбии министр иностранных дел выражает решительный протест неуважительным и безответственным заявлениям президента Аргентины Хавьера Милея в адрес президента Густаво Петро. В результате обстоятельств, созданных словами президента Аргентины, правительство Колумбии немедленно вызывает для консультаций представителя Колумбии в этой стране посла Камило Ромеро», — говорится в заявлении на сайте МИД.
В колумбийском МИДе также указали, что подобными заявлениями Хавьер Милей «рушит глубокие узы дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, которые исторически объединяли Колумбию и Аргентину и укреплялись на протяжении двух столетий».
25 января в интервью колумбийской журналистке Анжеле Джаниот президент Аргентины назвал Густаво Петро «коммунистом-убийцей, который топит Колумбию». Позже колумбийский президент, не называя конкретных имен, сказал: «Те, кто нападает на нас, понятия не имеют, что такое коммунизм или что такое социализм».
Милена Костерева