Колумбия отозвала для консультаций своего посла в Аргентине из-за слов Милея

25 января в интервью колумбийской журналистке Анжеле Джаниот президент Аргентины назвал Густаво Петро «коммунистом-убийцей, который топит Колумбию». Позже колумбийский президент, не называя конкретных имен, сказал: «Те, кто нападает на нас, понятия не имеют, что такое коммунизм или что такое социализм».