Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян

«Трудно сказать словами, сколько боли и страданий людей вместили в себя те страшные дни. Память о героических защитниках города всегда будет жить в наших сердцах. Мы гордимся их бессмертным подвигом, преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и духовной силой», — написала Матвиенко в телеграмме.