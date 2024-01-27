Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия гордится подвигом защитников Ленинграда, память о них всегда будет жить в сердцах россиян, заявила в телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
27 января 1943 года Ленинград был полностью освобожден от блокады.
«Трудно сказать словами, сколько боли и страданий людей вместили в себя те страшные дни. Память о героических защитниках города всегда будет жить в наших сердцах. Мы гордимся их бессмертным подвигом, преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и духовной силой», — написала Матвиенко в телеграмме.
Председатель Совфеда отметила, что 27 января — особенный день для всех граждан России. Ленинградцы делали всё, чтобы «сокрушить ненавистного врага и приблизить час Великой Победы», подчеркнула политик.
«Германское командование придавало захвату города на Неве огромное стратегическое и политическое значение. Немецкие войска вели варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы, стремясь уничтожить объекты, необходимые для жизнедеятельности города. Иссякли запасы топлива, прекратилась подача света и тепла, начался голод. Но ленинградцы не сдались».