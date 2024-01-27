Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с 80-летием со дня освобождения Ленинграда от блокады

27 января в Петербурге отмечают памятную дату. Ровно 80 лет назад произошло долгожданное событие — полное освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К ленинградцам и петербуржцам обратились губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Они поздравили всех с этим событием.
— Владимир Путин отметил — памятные даты Великой Отечественной войны имеют огромное морально-нравственное значение для всего российского народа и народов бывшего Советского Союза. Юбилей Ленинградской Победы отмечает вся страна. С нами — жители других стран, которые чтут память о подвиге Ленинграда, о наших солдатах, освободивших мир от фашизма, — говорится в поздравлении.
Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней. В это время город находился между жизнью и смертью. На данный момент, это жуткое историческое событие признали геноцидом. От бомбежек и голода тогда погибли более миллиона человек.