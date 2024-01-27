Президент обещал Петербургу дополнительное финансирование на транспортные проекты

Владимир Путин подчеркнул, что Федерация помогала и будет помогать Петербургу. Кстати, он обратил внимание на то, что Петербург не получает никаких денег за столичные функции, хоть и называется Северной столицей. В конце совещания глава государства обещал за две недели найти финансирование для развития города из федерального бюджета.