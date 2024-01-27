Президент обещал Петербургу дополнительное финансирование на транспортные проекты

Широтная магистраль, новые лини метрополитена и развитие городской электрички — все эти и многие другие вопросы обсудили на совещании по развитию петербургской агломерации. Его провел президент страны Владимир Путин.
— Необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области.
Губернатор города Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за поддержку и рассказал о новых проектах, которые в ближайшие годы собирается реализовать город. Среди них: скоростная трамвайная линия Купчино-Шушары-Славянка, широтная магистраль, метро через Пулково и Экспофорум в направлении Технологической долины, тактовое движение электричек на Мельничный ручей, Выборг, Тосно и ряд других.
— Все эти проекты на десятилетия вперед определят облик города как мегаполиса XXI века, — отметил губернатор.
Владимир Путин подчеркнул, что Федерация помогала и будет помогать Петербургу. Кстати, он обратил внимание на то, что Петербург не получает никаких денег за столичные функции, хоть и называется Северной столицей. В конце совещания глава государства обещал за две недели найти финансирование для развития города из федерального бюджета.
— Найти решение можно и, мне кажется, нужно. Петербург этого заслуживает.