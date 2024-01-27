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Президент обещал Петербургу дополнительное финансирование на транспортные проекты

Федеральный бюджет поможет Петербургу со строительством метро.

Широтная магистраль, новые лини метрополитена и развитие городской электрички — все эти и многие другие вопросы обсудили на совещании по развитию петербургской агломерации. Его провел президент страны Владимир Путин.

— Необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области.

отметил президент

Губернатор города Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за поддержку и рассказал о новых проектах, которые в ближайшие годы собирается реализовать город. Среди них: скоростная трамвайная линия Купчино-Шушары-Славянка, широтная магистраль, метро через Пулково и Экспофорум в направлении Технологической долины, тактовое движение электричек на Мельничный ручей, Выборг, Тосно и ряд других.

— Все эти проекты на десятилетия вперед определят облик города как мегаполиса XXI века, — отметил губернатор.

Владимир Путин подчеркнул, что Федерация помогала и будет помогать Петербургу. Кстати, он обратил внимание на то, что Петербург не получает никаких денег за столичные функции, хоть и называется Северной столицей. В конце совещания глава государства обещал за две недели найти финансирование для развития города из федерального бюджета.

— Найти решение можно и, мне кажется, нужно. Петербург этого заслуживает.

сказал президент
Путин Владимир