«Кроме того, западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой его силы в последнее время добились большего успеха, — ведении огня на большие расстояния, в том числе французскими крылатыми ракетами, которые обещают поставить в течение следующих нескольких месяцев; сдерживании Черноморского флота России для защиты морского транзита из портов Украины; и связывании российских сил внутри Крыма ракетными ударами и диверсиями специальных операций», — говорится в статье.