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ЕС упрощает визовый режим для казахстанцев

Казахстан и Европейский союз продолжают активную работу в сфере либерализации визового режима, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.
ЕС упрощает визовый режим для казахстанцев
Источник: МИД РК

На состоявшейся встрече заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибека Бакаева с Главой Представительства Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом были обсуждены вопросы сотрудничества в консульской сфере, в частности, проведение второго раунда консультаций по упрощению визового режима стран ЕС для граждан РК.

Первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:

  • введение единого списка документов для подачи на визу;
  • уменьшение консульских сборов;
  • сокращение сроков рассмотрения заявок;
  • увеличение срока действия многократных виз.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении дружественных отношений между РК и ЕС в консульской сфере.

ЕС