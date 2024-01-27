ЕС упрощает визовый режим для казахстанцев

На состоявшейся встрече заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибека Бакаева с Главой Представительства Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом были обсуждены вопросы сотрудничества в консульской сфере, в частности, проведение второго раунда консультаций по упрощению визового режима стран ЕС для граждан РК.
Первостепенными этапами облегчения европейского визового режима является:
- введение единого списка документов для подачи на визу;
- уменьшение консульских сборов;
- сокращение сроков рассмотрения заявок;
- увеличение срока действия многократных виз.
По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении дружественных отношений между РК и ЕС в консульской сфере.