Места для предвыборной агитации определены в Минске

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Проводить встречи с избирателями во время нынешней электоральной кампании можно будет в основном в актовых залах школ, следует из документа, опубликованного на сайте Мингорисполкома.
В списке перечислены школы и гимназии с адресами. Указано также, к каким округам они относятся. Всего предусмотрено 140 помещений для встреч с кандидатами в депутаты, с доверенными лицами, для предвыборных собраний, которые организуют избиратели.
Как сообщает Мингорисполком, агитация начнется с 31 января.
Кроме помещений, предлагается еще 80 мест для массовых мероприятий по агитации, в том числе митингов и пикетов. Агитационные печатные материалы разрешено размещать в столице в 279 местах.
Ранее сообщалось, что Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля, а 20 февраля начнется досрочное голосование, которое продлится до 24 февраля включительно. В это время будут выбираться депутаты местных советов и Палаты представителей.
Территориальные и окружные избиркомы аккредитовали 4439 национальных наблюдателей, а ЦИК Беларуси — 73 международных наблюдателей. В Минске начал штаб миссии наблюдателей от СНГ. Ожидается, что Центризбирком аккредитует более 300 международных наблюдателей.