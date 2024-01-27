Лукашенко и Путин проведут заседание ВГС 29 января

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут заседание Высшего ГосСовета Союзного государства, оно пройдет в Санкт-Петербурге 29 января, об этом сообщила пресс-служба Кремля.