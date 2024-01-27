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Лукашенко и Путин проведут заседание ВГС 29 января

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут заседание Высшего ГосСовета Союзного государства, оно пройдет в Санкт-Петербурге 29 января, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут заседание Высшего ГосСовета Союзного государства, оно пройдет в Санкт-Петербурге 29 января, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что главы государств подведут итоги выполнения базового документа — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы».

На заседании также планируется принять ряд важных решений по наращиванию интеграции.

Кроме того, главы стран утвердят «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства» на 2024−2026 годы.

Лукашенко Александр
Путин Владимир