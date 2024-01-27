В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей

«Россия строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной», — сказал он.
При этом само издание утверждает, что Москва якобы намерена бросить вызов международной финансовой системе, где доминируют США, и для этого укрепляет отношения с Китаем и Глобальным Югом.
Песков опроверг эту информацию, отметив, что Россия ищет возможность создать ей альтернативы.
Как заявлял Владимир Путин, нынешнюю финансовую систему нельзя назвать идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам подавляющего большинства стран.
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что введение санкций против Москвы подтверждает ненадежность американоцентричной финансовой системы, поскольку таким образом Вашингтон лишь пытается сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома. Тем не менее многие, в том числе специалисты Всемирного банка и Международного валютного фонда, понимают, что обрушить российскую экономику и подорвать ее технологический суверенитет не удалось.