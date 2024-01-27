В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что введение санкций против Москвы подтверждает ненадежность американоцентричной финансовой системы, поскольку таким образом Вашингтон лишь пытается сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома. Тем не менее многие, в том числе специалисты Всемирного банка и Международного валютного фонда, понимают, что обрушить российскую экономику и подорвать ее технологический суверенитет не удалось.