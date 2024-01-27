Гросу подписал постановление о начале весенней сессии парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Парламент Молдовы откроет очередную весеннюю сессию первого февраля 2024 года. Соответствующее постановление подписал председатель законодательного органа страны Игорь Гросу.
До указанной в документе даты постоянное бюро парламента должно будет утвердить повестку дня первого заседания.
В этом году парламент уже собирался на внеочередное заседание, которое прошло 18 января. На нем депутаты пересмотрели законодательную инициативу, предусматривающую внесение изменений в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) в голосовании не участвовал и в полном составе покинул зал заседаний в знак протеста. Заседание продлилось 40 минут.
Согласно регламенту, весенняя сессия парламента Молдовы начинается в феврале и не может закончиться позже конца июля. Осенняя сессия открывается в сентябре и длится до конца декабря.