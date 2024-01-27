Гросу подписал постановление о начале весенней сессии парламента Молдовы

В этом году парламент уже собирался на внеочередное заседание, которое прошло 18 января. На нем депутаты пересмотрели законодательную инициативу, предусматривающую внесение изменений в Кодекс о выборах и Закон о политических партиях. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) в голосовании не участвовал и в полном составе покинул зал заседаний в знак протеста. Заседание продлилось 40 минут.