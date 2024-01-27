Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Защитники «Пятачка» ежедневно отражали по 12−16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точное число понесенных здесь потерь до сих пор не установлено, но, по разным оценкам, превышает 100 тыс. человек. Среди тех, кто воевал на Невском Пятачке, был и отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, сосед по дому — на своих плечах под обстрелом он переправил Путина-старшего на другой, правый берег реки, где находился ближайший госпиталь.