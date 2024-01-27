Путин возложил цветы к мемориалу воинам, павшим на Невском пятачке

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 27 января, когда отмечается 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Это плацдарм на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат. Этот небольшой участок сыграл решающую роль в удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда.