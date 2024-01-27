Повторные выборы мэра пройдут в одном из муниципальных образований Кишинева

По решению комиссии, повторные выборы примара Бубуечь пройдут 11 февраля. Они будут проводиться на основе тех же списков избирателей, что и в ноябре 2023 года. В бюллетень для голосования будут включены кандидаты, принявшие участие в первом туре голосования 5 ноября 2023 года, за исключением кандидатуры Леонида Уманца.