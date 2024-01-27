Повторные выборы мэра пройдут в одном из муниципальных образований Кишинева

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аннулировала результаты прошедших пятого и 19 ноября 2023 года выборов примара входящей в состав Кишиневского муниципалитета коммуны Бубуечь.
В ноябре 2023 победу на выборах в этом населенном пункте одержал Леонид Уманец от партии «Национальное альтернативное движение» (MAN). Причиной аннулирования мандата избранного примара стали проблемы с его документами об образовании.
По словам лидера MAN Иона Чебана, ЦИК приняла свое решение «в нарушение всех юридических процедур и сроков», поскольку Леонид Уманец, по словам Чебана, представил ведомству документы об образовании и «несмотря на то, что MAN подала в суд и в данный момент по соответствующему делу поднимается вопрос о неконституционности».
По решению комиссии, повторные выборы примара Бубуечь пройдут 11 февраля. Они будут проводиться на основе тех же списков избирателей, что и в ноябре 2023 года. В бюллетень для голосования будут включены кандидаты, принявшие участие в первом туре голосования 5 ноября 2023 года, за исключением кандидатуры Леонида Уманца.
«Принятое ЦИК постановление отвечает решению Кишиневской апелляционной палаты от 14 декабря 2023 года, оставленного в силе заключением Высшей судебной палаты от 22 декабря 2023 года, которым установлена незаконность административного акта о регистрации Леонида Уманца в избирательной гонке», — заявили в комиссии.