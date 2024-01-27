Лидеры CUB обвиняют власть в «схемах в кишиневском аэропорту» и требуют вмешательства Майи Санду

«Аэропорт, который был передан в концессию при “мутных” условиях в 2013 году, возвращен государству. Тяжело, после 10 лет воровства и махинаций, но дело сделано. Государство обязано было найти эффективный менеджмент, сохранить его и показать, что оно обладает компетенциями для качественного управления важнейшим авиаузлом Республики Молдова. Судя по всему, это не так. Соблазн легкой наживы силен и в нынешней власти. Мы видим, что схемы, похоже, начинают действовать. Это помимо того, что прокуратура не слишком продвинулась с обвиняемыми по делу аэропорта, но и по приватизации Air-Moldova. В головах некоторых высокопоставленных чиновников ПДС шумно бурлит интерес. Недавно министры нынешней власти на непрозрачных условиях разработали Техническое задание с определенными критериями для аренды коммерческих площадей в аэропорту, открыто благоприятствуя компании под названием Lagardere, единственной компании, отвечающей требованиям конкурса. И это не раньше, чем они публично раскроют свои “мечты” о возможных новых концессионерах, которых они собираются привлечь и с кем», — написал Игорь Мунтяну в соцсети.