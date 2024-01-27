Лидеры CUB обвиняют власть в «схемах в кишиневском аэропорту» и требуют вмешательства Майи Санду

«Аэропорт, который был передан в концессию при “мутных” условиях в 2013 году, возвращен государству. Тяжело, после 10 лет воровства и махинаций, но дело сделано. Государство обязано было найти эффективный менеджмент, сохранить его и показать, что оно обладает компетенциями для качественного управления важнейшим авиаузлом Республики Молдова. Судя по всему, это не так. Соблазн легкой наживы силен и в нынешней власти. Мы видим, что схемы, похоже, начинают действовать. Это помимо того, что прокуратура не слишком продвинулась с обвиняемыми по делу аэропорта, но и по приватизации Air-Moldova. В головах некоторых высокопоставленных чиновников ПДС шумно бурлит интерес. Недавно министры нынешней власти на непрозрачных условиях разработали Техническое задание с определенными критериями для аренды коммерческих площадей в аэропорту, открыто благоприятствуя компании под названием Lagardere, единственной компании, отвечающей требованиям конкурса. И это не раньше, чем они публично раскроют свои “мечты” о возможных новых концессионерах, которых они собираются привлечь и с кем», — написал Игорь Мунтяну в соцсети.
Условия, предъявляемые к магазинам retail в Техническом задании, следующие:
1) не менее семи лет опыта работы в сфере торговли duty free и общественного питания не менее чем в 10 аэропортах Европейского союза, с пассажиропотоком не менее 2,5 млн человек за последние три года.
2) опыт управления за последние пять лет как минимум тремя торговыми площадями аналогичного профиля — travel retail — и тремя площадями в сфере общественного питания в международных аэропортах.
3) оборот не менее 30 миллионов евро в год за один из последних трех лет".
18 января Орган публичной собственности и кишиневский аэропорт объявили о выставлении на тендер площадей в зоне Travel Retail & Food Международного аэропорта Кишинева, известных как Стерильная зона и Зона Duty Free.
Министр экономики Дмитрий Алайба недавно заявил, что «дни магазинов Шора в аэропорту сочтены», хотя они больше не являются привилегированными и платят налоги и пошлины наравне с другими экономическими агентами в стране. В свою очередь, компания DFM ООО, управляющая бывшим магазином, отреагировала на заявление чиновника. Компания подчеркнула, что заявления чиновника PAS представляют собой «вмешательство в частный бизнес и юридическое доказательство того, что отмена режима duty-free была политически мотивирована и основана на ложных данных».
В ноябре 2023 года министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в Кишинев прибудет известная французская компания, чтобы «посмотреть» аэропорт.
В конце июля 2023 года БКС объявил, что инициирует вотум недоверия правительству, если аэропорт выставят на концессию.
«Те, кто в правительстве, — либо пусть эффективно и ответственно управляют государственными делами, либо пусть уходят! Стране не нужны такие “герои”, — заявил вице-спикер парламента, председатель фракции БКС Влад Батрынча.
Международный аэропорт Кишинева может быть снова передан в концессию после того, как он недавно вернулся в управление государства. Об этом заявила министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа, отметив, что такой вариант рассматривается, но «с соблюдением законодательства».
«Мы анализируем различные варианты в Правительстве. Мы ведем переговоры с крупными партнерами и объявим, когда примем решение», — сказала Дабижа.
Международный аэропорт Кишинева вернулся под управление государства.
«Те же люди, которые в 2013 году передали единственный в стране международный аэропорт иностранцам, сегодня хвастаются, что вернули его в государственное управление…», — сказал бывший премьер-министр Ион Кику.
Он поблагодарил сотрудников Агентства публичной собственности, которые в 2020 году подготовили аргументы для расторжения концессионного договора, Фадея Нагачевски, занимавшего в то время пост министра юстиции, и Геннадия Цепордея, тогдашнего директора АПС.
Источник: rupor.md.