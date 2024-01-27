В Германии грозятся уничтожить волгоградскую продукцию на сумму 4000 евро

«До 2020 года мы участвовали в этой выставке ежегодно, пока не случилась пандемия по ковиду и последующие события, — сообщила “Волгоградской правде.ру” менеджер компании Валерия Ракитина. — Даже в этом году отгружали в Германию нашу продукцию для продажи — у нас ее приняли спокойно, без каких-либо проблем. А теперь наш товар просто не пускают в страну».