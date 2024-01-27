В Германии грозятся уничтожить волгоградскую продукцию на сумму 4000 евро

С неожиданными препонами со стороны Германии столкнулся волгоградский завод декора, который планировал принять участие в международной выставке «Christmas World 2024». Мероприятие проходит в эти дни во Франкфурте-на-Майне, и волгоградцы получили приглашение от организаторов.
Оплатив вступительный взнос в размере 6900 евро за участие в выставке, волгоградские производители отправили в Германию продукцию на сумму 4000 евро.
Однако немецкие таможенники повели себя странно. Они сначала просто не пускали грузовик со световыми фигурами для въезда в страну, а затем изъяли груз и заявили о намерении его уничтожить.
«До 2020 года мы участвовали в этой выставке ежегодно, пока не случилась пандемия по ковиду и последующие события, — сообщила “Волгоградской правде.ру” менеджер компании Валерия Ракитина. — Даже в этом году отгружали в Германию нашу продукцию для продажи — у нас ее приняли спокойно, без каких-либо проблем. А теперь наш товар просто не пускают в страну».
По словам представителей волгоградского завода, эта история длится уже четвертые сутки. Немецкие таможенники каждый раз придумывают все новые оправдания своих действий. Сначала им не понравились гирлянды, потом они решили, что световые фигуры — это санкционный груз. Вчера была озвучена новая версия: дескать, декоративная рождественская карета является транспортным средством и на этом основании не может быть ввезена на территорию Германии.
«В итоге груз — у них, машину таможенники отпустили, — рассказывает Валерия Ракитина. — Скорее всего, он будет уничтожен. На выставке присутствует наш представитель, который распечатал фотографии наших световых фигур, и сейчас демонстрирует их представителям более 30 стран мира».