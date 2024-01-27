Захарова не удивилась проблемам «Би-2» в Пхукете и недопуску Галкина* на Бали

При этом Mash написал, что рэпер «аккуратно промолчал о своих косяках». По данным Telegram-канала, Дубай закрыл Моргенштерну* въезд из-за ряда нарушений. Артист на своих выступлениях якобы игнорировал ковидные ограничения, после концертов устраивал пьяные тусовки. Одна из них произошла прямо на площадке, после чего на рэпера пожаловались властям ОАЭ. Кроме этого, на своих выступлениях Моргенштерн* матерился и курил на сцене, что в арабской стране запрещено, а после хвалился этим в соцсетях.