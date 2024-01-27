Министр обороны ФРГ заявил о неготовности Германии к противостоянию с РФ

«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем», — приводит его слова газета The Telegraph в материале от 25 января.

Министр отметил, что нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в том, что в регионе будет царить мир. Он добавил, что роль Вооруженных сил Германии изменилась на фоне меняющихся вызовов безопасности, с которыми сталкиваются ФРГ и другие ее союзники по НАТО .

26 января Писториус заявил о планах сделать Германию «пригодной к войне». Глава ведомства пояснил, что не видит в России угрозы, но считает необходимым соблюдать «принцип сдерживания», как во времена холодной войны.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что страны Евросоюза пытаются отвлечь внимание европейцев от собственных проблем «страшилками про Россию». По его словам, конкурентоспособность немецкой промышленности падает, а издержки растут. При этом «страшилкой» о России пользуются не только в Германии, но и в Прибалтике, добавил он.