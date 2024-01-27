Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида

В 2023 года на месте установки мемориала была заложена капсула с землей, собранной с памятных мест на Донбассе и в Ростове-на-Дону, где в годы Великой Отечественной войны нацисты производили массовые казни мирных жителей: с мемориала «Шахта 4−4 БИС» в Донецке, где погребено от 30 до 75 тысяч жителей, убитых немецко-фашистскими захватчиками, мемориала «Не забудем. Не простим» в Луганске, где похоронено 3,5 тысячи жертв фашизма, мемориала «Непокоренные» в Краснодоне — на месте казни членов «Молодой гвардии», а также с мемориала «Змиёвская балка» Ростова-на-Дону — места казни фашистами около 30 тысяч жителей.