Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида

ЗАЙЦЕВО (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко приниял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Открытие памятника приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в церемонии принимают участие политики, общественные деятели, а также 80 участников слета «Внуки Победы. Ленинград» — потомки жителей блокадного города, военных, участвовавших в снятии блокады, а также добровольцы, сохраняющие историю подвига героев.
Территория Гатчинского района, где возведен мемориал, выбрана не случайно: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.
Проект мемориального комплекса скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина в 2022 году был одобрен ленинградскими ветеранами и бывшими узниками концлагерей, а также членами Российской Академии художеств.
В основе мемориала — стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Высота центральной скульптуры — 47 метров. Особенность памятника — 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, предоставленных регионами России: двухлетний малыш, сожженный заживо вместе с матерью и 1700 мирными жителями на Камышитовом заводе в Белгородской области; учительница, расстрелянная вместе с учениками и персоналом школы в поселке Михизеева Поляна Краснодарского края; подростки, погибшие в концлагерях в Карелии; образы 380 семей, расстрелянных фашистами в Орловской области, и 700 жителей деревни Любавичи Смоленской области; истории убитых жителей Ленинградской и Новгородской областей.
В 2023 года на месте установки мемориала была заложена капсула с землей, собранной с памятных мест на Донбассе и в Ростове-на-Дону, где в годы Великой Отечественной войны нацисты производили массовые казни мирных жителей: с мемориала «Шахта 4−4 БИС» в Донецке, где погребено от 30 до 75 тысяч жителей, убитых немецко-фашистскими захватчиками, мемориала «Не забудем. Не простим» в Луганске, где похоронено 3,5 тысячи жертв фашизма, мемориала «Непокоренные» в Краснодоне — на месте казни членов «Молодой гвардии», а также с мемориала «Змиёвская балка» Ростова-на-Дону — места казни фашистами около 30 тысяч жителей.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.