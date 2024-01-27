«Цена Великой Победы — наша общая боль». Лукашенко в Ленобласти принял участие в открытии мемориального комплекса

«Дорогие ветераны, дети, внуки и правнуки героев блокадного Ленинграда, друзья-питерцы! Спасибо, что пригласили. Для меня очень важно быть здесь в такие сакральные для наших народов дни. Сегодня, в день полного снятия блокады Ленинграда, мы погружаемся в мысли и чувства людей, переживших на земле ад, — сказал белорусский лидер. — Даже спустя 80 лет память об этих событиях заставляет сжиматься сердца, вновь испытывать горечь потерь и радость освобождения, и невероятный накал борьбы за жизнь, за нашу Победу. Цена Великой Победы — наша общая боль. Общая для всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Белорусы чувствуют ее, как никто другой».
Эта боль отлита в бронзе и выбита в камне на тысячах братских могил неизвестных солдат, в местах массовых казней мирных жителей и самоотверженных подвигов красноармейцев, партизан, подпольщиков — от Москвы до Бреста и Берлина. «Каждый такой памятник — свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник — неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить, и прежде всего — идейным приспешникам убийц и предателей: «Это они сегодня чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы! Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на наши земли».
«Память о героизме победителей, их духовном подвиге будет храниться вечно. В том числе и здесь. В этом пронзительном образе матерей и детей Ленинграда, Хатыни, Бабьего Яра и десятков тысяч советских городов и сел, разрушенных и обезлюдевших. Для нас, белорусов, важно, что этот скорбный монумент будет хранить частичку и нашей израненной души, память о трагедии нашего народа», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что в необъятной России и Беларуси есть тысячи и тысячи памятников. И подавляющее их большинство — героям-красноармейцам, партизанам — людям, которые с оружием в руках защищали тогда свою землю. Но наряду с этим не в полной мере была отдана дань уважения тем, кто совершал подвиг в тылу. "Мы много об этом говорили.
Но большинство памятников тем, кто с оружием защищал Родину и мог защитить себя. И величие этого решения в том, что мы отдаем дань уважения тем людям и детишкам, о которых сказал Президент России. Которые не могли себя защитить. Из них выдавливали последнюю каплю крови, чтобы отдать фашистским солдатам. Наверное, есть смысл в том, что мы восполняем то, что, может быть упустили в советские времена", — сказал он.
Президент поблагодарил Владимира Путина, весь российский народ и тех, кто создавал этот монумент. Это, в частности, руководство Ленинградской области, Российское военно-историческое общество, авторский коллектив.
«Спасибо от всего многострадального белорусского народа! Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу общую историческую память, братство народов и силу нерушимого единства наций, сплотившихся в борьбе с мировым злом и победивших его. Это очень важно для нас сегодня. Мира, добра и счастья всем вам!» — сказал Президент Беларуси.
Президенты Беларуси и России возложили цветы к Вечному огню, осмотрели мемориальный комплекс.
Мемориал возведен в Гатчинском районе Ленинградской области. Здесь в годы войны проходил второй рубеж Красногвардейского укрепрайона, состоявший из полевых и железобетонных огневых точек, траншей и противотанковых рвов. В годы оккупации территории ближайшей прифронтовой полосы были, в прямом смысле слова, вычищены оккупантами от гражданского населения, и эта выжженная земля символически является местом преломления, за которым оставался лишь последний рубеж Ленинграда — Пулковские высоты.
Непосредственно в Гатчинском районе в годы оккупации располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также концентрационные лагеря для советских детей, которых фашисты использовали в качестве доноров крови для немецких солдат. Здесь погибло более 8 тыс. детей.
В основе мемориала — стела, на вершине которой расположена фигура женщины с детьми, перекликающаяся с образом Родины-матери, установленной на Пискаревском кладбище.
У подножия мемориала зажжен Вечный огонь. Вокруг него на разных языках высечены названия концлагерей и 150 скульптурных композиций (барельефов), созданных на основе историй реальных людей и фотографий. Это фигуры мирных жителей, убитых фашистами. Стелла как будто изрезана колючей проволокой — символом трагической смерти и обстоятельств жизни узников.
Мемориал будет виден всем прилетающим в Санкт-Петербург — рядом находится международный аэропорт «Пулково».