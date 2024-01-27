«Цена Великой Победы — наша общая боль». Лукашенко в Ленобласти принял участие в открытии мемориального комплекса

Эта боль отлита в бронзе и выбита в камне на тысячах братских могил неизвестных солдат, в местах массовых казней мирных жителей и самоотверженных подвигов красноармейцев, партизан, подпольщиков — от Москвы до Бреста и Берлина. «Каждый такой памятник — свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник — неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить, и прежде всего — идейным приспешникам убийц и предателей: «Это они сегодня чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы! Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на наши земли».