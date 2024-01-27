День Дзержинска прошел на выставке-форуме «Россия» Москве

«Все преимущества Дзержинска — это результат грамотного взвешенного подхода к созданию и строительству крупного промышленного центра. Сегодня мы сохраняем то, что было сделано, но нацелены на будущее. В 2030 году город будет отмечать первый в своей истории солидный юбилей — столетие. К этой дате мы готовимся серьезно и по всем направлениям. Восстанавливаем исторические здания и общественные пространства, строим новые дома, школы, парки, спортивные комплексы, дороги. В нашем городе комфортно жить, растить детей и развиваться. Мы приглашаем в наш город не только работать и строить современные производства, но и жить, учиться», — сказал глава Дзержинска Иван Носков.