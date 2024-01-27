День Дзержинска прошел на выставке-форуме «Россия» Москве

Театрализованная программа была организована на стенде Нижегородской области в павильоне № 75 на ВДНХ. В течение четырех часов творческая команда Дзержинска в интерактивной форме рассказывала о его истории, выдающихся жителях и важных событиях, сделавших Дзержинск не только столицей химии, но и значимым культурным и спортивным центром.
«Выставка-форум “Россия” дает возможность показать потенциал не только региона в целом, но и отдельных городов области, позволяет рассказать об истории, самобытности, возможностях развития. Дзержинску есть что представить. Это и экологические проекты, и ОЭЗ “Кулибин”, и программа подготовки к вековому юбилею. Все это — важная часть целостного облика Нижегородской области», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Старт Дню Дзержинска на выставке-форуме «Россия» дал глава города Иван Носков. Гости стенда ознакомились с промышленным комплексом современного Дзержинска и особой экономической зоной «Кулибин». О ее достижениях и перспективах рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Шесть предприятий — ООО «Гарант», ООО «Синергетик», ООО «Капелла», АО «Тико-Пластик», ООО «Альтерхим-Про» и ООО «Компания Хома» — представили на стенде свою продукцию. Самой зрелищной частью открытия Дня Дзержинска стало химическое шоу от Дзержинского политехнического института.
«Участие Дзержинска в выставке “Россия” на ВДНХ — это возможность показать промышленный и культурный потенциал города химиков, рассказать о его славном прошлом и выдающихся достижениях настоящего. Дзержинск внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие Нижегородской области и всей страны. Сегодня Дзержинск готовится к своему 100-летию, которое будет отмечаться в 2030 году. Город преображается, становится передовым, технологичным, комфортным, безопасным», — сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на Дне Дзержинска на ВДНХ.
Параллельно на площадке работали тематические мастер-классы. Все желающие вместе с художниками Владимиром и Галиной Корневыми расписывали Растяпинскую игрушку, собирали пазлы с видами достопримечательностей Дзержинска, своими руками создавали миниатюры Шуховской башни, а также фотографировались с уменьшенной копией этого уникального объекта культурного наследия и принимали участие в викторинах.
«Все преимущества Дзержинска — это результат грамотного взвешенного подхода к созданию и строительству крупного промышленного центра. Сегодня мы сохраняем то, что было сделано, но нацелены на будущее. В 2030 году город будет отмечать первый в своей истории солидный юбилей — столетие. К этой дате мы готовимся серьезно и по всем направлениям. Восстанавливаем исторические здания и общественные пространства, строим новые дома, школы, парки, спортивные комплексы, дороги. В нашем городе комфортно жить, растить детей и развиваться. Мы приглашаем в наш город не только работать и строить современные производства, но и жить, учиться», — сказал глава Дзержинска Иван Носков.
Гостям выставки рассказали об истории Чернореченского края, о Дзержинске в масштабах страны и мира и о выдающихся людях, которые его прославили. Среди них — художник Константин Кузнецов, «главный химик в столице химиков» — ученый и изобретатель Григорий Стронгин, актриса Изольда Извицкая, заслуженный тренер РФ Юрий Назаренко. Напрямую с Нижегородским краем и Дзержинском связана деятельность инженера Владимира Шухова, архитекторов Алексея Кусакина и Вадима Воронкова.