Маск обвинил пограничников в содействии нелегальным мигрантам

27 января власти Техаса сообщили, что вывезли в другие американские штаты более 102 000 нелегальных мигрантов с апреля 2022 г. С начала операции «Одинокая звезда», проводимой департаментом общественной безопасности штата и военным ведомством Техаса вдоль южной границы США, были задержаны более 496 700 нелегальных мигрантов. 22 января произошло обострение на американо-мексиканской границе на территории Техаса после того, как Верховный суд США отменил судебный запрет 5−6. Этот приказ властей штата запрещал федеральному правительству сносить ограждение из колючей проволоки, установленное на государственной границе. Однако власти Техаса отказались исполнять данное решение.