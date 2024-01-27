Тодуа: Молдова должна остаться в СНГ

«Разумный подход означал бы, что, конечно, нужно остаться (в СНГ — Ред.). Либо сохранить оставшиеся связи, которые поддерживают еще Молдова и Россия, либо восстановить те, что утрачены. <…> Но, к сожалению, Республика Молдова не проявляет необходимый прагматизм в этом смысле и, судя по всему, намерена до конца текущего года окончательно разорвать все контакты и, вероятно, выйти из состава СНГ».