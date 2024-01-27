Тодуа: Молдова должна остаться в СНГ

Молдова должна остаться в СНГ и восстановить отношения с Россией, этого требует национальная экономика. Об этом рассказал Sputnik Молдова политолог Зураб Тодуа. Он напомнил, что даже страны Запада, которые вводят многочисленные санкции, продолжают сохранять торговые отношениях с Россией, покупают газ и нефть через разные схемы.
«Разумный подход означал бы, что, конечно, нужно остаться (в СНГ — Ред.). Либо сохранить оставшиеся связи, которые поддерживают еще Молдова и Россия, либо восстановить те, что утрачены. <…> Но, к сожалению, Республика Молдова не проявляет необходимый прагматизм в этом смысле и, судя по всему, намерена до конца текущего года окончательно разорвать все контакты и, вероятно, выйти из состава СНГ».
По его мнению, это приведет к еще большему падению уровня жизни граждан в стране.
«Попытка заменить рынки на Востоке рынками на Западе для Молдовы пока не реализуема, потому что западный рынок достаточно насыщен и товары из Молдовы могут занять только очень узкую нишу. Это тысячи или десятки тысяч тонн, в то время, когда в Россию отправлялись сотни тысяч».
Он привел пример Грузии, которая продолжает развивать прагматические экономические связи с Россией, несмотря на серьезные проблемы в политическом диалоге двух стран.
«И теперь, когда западные партнеры говорят Грузии, что надо бы присоединиться к санкциям, надо окончательно прервать все контакты и отношения, грузинское руководство просто говорило о том, что это невыгодно стране. Вот это разумный, здравый подход. Да, на политическом уровне отношения сложные,.. но вместе с тем существуют общие интересы», — указал Тодуа.