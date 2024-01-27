Bild: план обороны ФРГ предполагает, что немцы сами будут создавать убежища

План предусматривает, что транспортные узлы — автобаны и участки железных дорог — в случае возникновения чрезвычайной ситуации закроют для гражданского транспорта. На ключевых трассах, железнодорожных вокзалах, в гаванях разместят военнослужащих для их охраны от возможных нападений. Частные компании призовут поддержать вооруженные силы (Бундесвер), например обеспечить горючим танки и другие военные машины. Государство заключит соглашения с фирмами для снабжения Бундесвера водой и продуктами питания, добавляет Bild. Власти также создадут до шести полков из числа добровольцев для охраны объектов критической инфраструктуры, поскольку предполагается, что профессиональные военные уйдут на фронт.