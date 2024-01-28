Спецназ внутренних войск Беларуси прошел обучение у вагнеровцев

В том числе спецназовцы отработали действия в желтой зоне или на открытом участке местности. По замыслу тренировок, один из военнослужащих получал условное ранение. Командир в этой ситуации принимал наиболее приемлемое решение, чтобы оказать помощь раненому и провести эвакуацию.