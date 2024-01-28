Спецназ внутренних войск Беларуси прошел обучение у вагнеровцев

«Под руководством инструкторов ЧВК “Вагнер” спецназовцы изучили инженерную и военно-медицинскую подготовку».
Пресс-служба ВВ МВД также подчеркнула, что сотрудничество с «вагнеровцами» только нарастает.
«…Уникальный боевой опыт передается, а впереди — еще более интенсивные тренировки на шестом сезоне тактико-специальной подготовки», — отметили во внутренних войсках.
В том числе спецназовцы отработали действия в желтой зоне или на открытом участке местности. По замыслу тренировок, один из военнослужащих получал условное ранение. Командир в этой ситуации принимал наиболее приемлемое решение, чтобы оказать помощь раненому и провести эвакуацию.
Инструкторы учили коллег, как правильно вести радиообмен, как оказывать медицинскую помощь. При этом командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков лично посетил учебный центр и пообщался с участниками этого сбора.
Он обратил внимание, что учеба проходила в сложных погодных условиях, а спецназовцы испытали высокие физические нагрузки.
«Вы ежедневно выкладываетесь на тренировках и перенимаете боевой опыт инструкторов. Эти навыки останутся у вас на всю жизнь. Мы наращиваем свои силы и создаем еще несколько рядов специального назначения».
Ранее сообщалось, что инструкторы ЧВК «Вагнер» неоднократно проводили тренировки с белорусскими силовиками. В частности, в августе 2023 года об этом публично заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко.