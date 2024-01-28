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Спецназ внутренних войск Беларуси прошел обучение у вагнеровцев

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Спецназовцы внутренних войск (ВВ) МВД Беларуси прошли курс тактико-специальной подготовки под руководством инструкторов ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба ВВ МВД.
Источник: Sputnik.by

«Под руководством инструкторов ЧВК “Вагнер” спецназовцы изучили инженерную и военно-медицинскую подготовку».

говорится в сообщении.

Пресс-служба ВВ МВД также подчеркнула, что сотрудничество с «вагнеровцами» только нарастает.

«…Уникальный боевой опыт передается, а впереди — еще более интенсивные тренировки на шестом сезоне тактико-специальной подготовки», — отметили во внутренних войсках.

В том числе спецназовцы отработали действия в желтой зоне или на открытом участке местности. По замыслу тренировок, один из военнослужащих получал условное ранение. Командир в этой ситуации принимал наиболее приемлемое решение, чтобы оказать помощь раненому и провести эвакуацию.

Инструкторы учили коллег, как правильно вести радиообмен, как оказывать медицинскую помощь. При этом командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков лично посетил учебный центр и пообщался с участниками этого сбора.

Он обратил внимание, что учеба проходила в сложных погодных условиях, а спецназовцы испытали высокие физические нагрузки.

«Вы ежедневно выкладываетесь на тренировках и перенимаете боевой опыт инструкторов. Эти навыки останутся у вас на всю жизнь. Мы наращиваем свои силы и создаем еще несколько рядов специального назначения».

цитирует генерала пресс-служба.

Ранее сообщалось, что инструкторы ЧВК «Вагнер» неоднократно проводили тренировки с белорусскими силовиками. В частности, в августе 2023 года об этом публично заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко.