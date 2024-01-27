Нетаньяху потребовал от Катара оказать давление на ХАМАС по поводу заложников

«Катар принимает у себя руководителей ХАМАС, и у него есть возможности давления на ХАМАС. Он обещал позаботиться о доставке лекарств нашим заложникам, обещал, что может помочь освободить их, и мы требуем от Катара исполнить свои обязанности посредника. Пусть они доказывают, что они могут это сделать и помочь нам достичь результатов, пока мы их не видим», — сказал он, отвечая на пресс-конференции на вопрос о его отношении к Катару.