Правительство России передало часть акватории Азовского моря военным в Крыму

После начала специальной военной операции на Украине мост подвергался атакам. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате происшествия погибли четыре человека. СКР возбудил уголовное дело о терроризме (ч.2 ст. 205 УК РФ).