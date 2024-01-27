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Правительство России передало часть акватории Азовского моря военным в Крыму

Правительство России передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Текст документа размещен на сайте опубликования правовых актов.
Ялта
Источник: РИА "Новости"

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря… для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — указано в тексте документа.

Войсковая часть 6942 располагается в крымском городе Керчь. Рядом с городом в 2018 году был построен Крымский мост (Керченский мост), который соединяет полуостров Крым с Краснодарским краем.

После начала специальной военной операции на Украине мост подвергался атакам. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате происшествия погибли четыре человека. СКР возбудил уголовное дело о терроризме (ч.2 ст. 205 УК РФ).

17 июля 2023 года мост атаковали два беспилотных надводных аппарата, повредив автомобильное полотно. Погибли два человека.

Александра Горошилова