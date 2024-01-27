Правительство России передало часть акватории Азовского моря военным в Крыму

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря… для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — указано в тексте документа.
Войсковая часть 6942 располагается в крымском городе Керчь. Рядом с городом в 2018 году был построен Крымский мост (Керченский мост), который соединяет полуостров Крым с Краснодарским краем.
После начала специальной военной операции на Украине мост подвергался атакам. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате происшествия погибли четыре человека. СКР возбудил уголовное дело о терроризме (ч.2 ст. 205 УК РФ).
17 июля 2023 года мост атаковали два беспилотных надводных аппарата, повредив автомобильное полотно. Погибли два человека.
Александра Горошилова