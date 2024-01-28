Петрович: в Молдове продолжат праздновать 9 Мая

«Есть память официальная, где говорится, что солдаты маршала Антонеску освобождали Бессарабию от большевизма. А есть народная память, где есть место героям, которые сражались, есть место Сталинградской битве и блокаде Ленинграда, есть место Ясско-Кишиневской операции, есть место тем многочисленным жертвам, которые в этой великой войне мы понесли, и многочисленным героям, которые проявили себя в этой войне», — сказал Петрович.
По его словам, поэтому важно не забывать и помнить, говорить правду, поднимать документы.
«Не позволять различного рода негодяям перевирать эту историю, бить их по рукам в буквальном смысле этого слова документами и фактами, а если надо, то и акциями протеста, как в прошлом году мы защищали наш священный праздник 9 Мая на улицах Кишинева. И никому этот праздник мы никогда не сдадим».
По его мнению, то, что молдавские дипломаты не приехали на церемонию в Санкт-Петербург, это следствие политики, которая в Молдове насаждается не первый год, — «политики переписывания истории и намеренное ее стирание из памяти народа».
«Но мы помним тех замечательных специалистов, которые переезжали в нашу страну в послевоенное время, ленинградцев, которые после войны помогали возрождать ее из пепла. Поэтому это невозможно стереть, это останется в нашей памяти навсегда, как и Победа в Великой Отечественной войне, как Победа Ленинграда, как Победа советского народа над фашистской чумой», — заявил Петрович.