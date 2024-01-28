Петрович: в Молдове продолжат праздновать 9 Мая

«Есть память официальная, где говорится, что солдаты маршала Антонеску освобождали Бессарабию от большевизма. А есть народная память, где есть место героям, которые сражались, есть место Сталинградской битве и блокаде Ленинграда, есть место Ясско-Кишиневской операции, есть место тем многочисленным жертвам, которые в этой великой войне мы понесли, и многочисленным героям, которые проявили себя в этой войне», — сказал Петрович.