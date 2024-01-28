МИД РФ: Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине

По его словам, сейчас не приходится рассчитывать на изменение подходов Запада к украинскому урегулированию. «Нынешнее киевское руководство — это марионетки, в первую очередь, Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Им выгодно подогревать украинский кризис, с помощью которого они не только пытаются решить задачу нанесения России “стратегического поражения”, но и осуществляют меры, направленные на экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы, которые зомбированы “российской угрозой” и не осознают реальных угроз собственной безопасности», — пояснил Полищук.