МИД РФ: Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, сейчас не приходится рассчитывать на изменение подходов Запада к украинскому урегулированию. «Нынешнее киевское руководство — это марионетки, в первую очередь, Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Им выгодно подогревать украинский кризис, с помощью которого они не только пытаются решить задачу нанесения России “стратегического поражения”, но и осуществляют меры, направленные на экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы, которые зомбированы “российской угрозой” и не осознают реальных угроз собственной безопасности», — пояснил Полищук.
«В свою очередь Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами», — отметил он.