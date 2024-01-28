В Раде не видят необходимости мобилизовать женщин

1 октября 2023 года на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали поступить таким образом до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. Специальность считается подлежащей учету на основании как фактического места работы, так и полученного диплома.