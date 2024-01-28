Байден назвал Трампа «действующим президентом»

«Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — сказал Байден на ужине демократической партии в Южной Каролине. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span.