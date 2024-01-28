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КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ

СЕУЛ, 28 янв — РИА Новости. КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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Источник: Reuters

Сообщается, что ракеты были выпущены около 8.00 (2.00 мск) с моря вблизи северокорейского Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.

«Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США», — говорится в сообщении военных.

Военные заявили, что усилили наблюдение и готовность, а также тесно сотрудничают с американской стороной, наблюдая за дальнейшей деятельностью КНДР.

Южнокорейские военные ранее — 24 января около 7.00 (1.00 мск) — также засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3−31» («Огненная стрела −3−31»), которая находится в разработке.