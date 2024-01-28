КНДР пустила несколько крылатых ракет с восточного побережья, пишут СМИ

Южнокорейские военные ранее — 24 января около 7.00 (1.00 мск) — также засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3−31» («Огненная стрела −3−31»), которая находится в разработке.